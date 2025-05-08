السودان يدعو المنظمات الدولية والاقليمية إلى عقد اجتماعات لبحث العدوان الإماراتي علي البلاد

دعا السودان الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الاخرى و الإقليمية إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث العدوان الإماراتي على البلاد .

أعلن ذلك السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء مضيفا ان وزير الخارجية بعث برسائل في هذا الصدد إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية الاخرى والمنظمات الإقليمية .

الى ذلك قدم السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف اليوم بوزارة الخارجية شرحا لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة المقيمة في السودان عن تطورات الأوضاع في البلاد وآخرها استهداف دولة الإمارات للمنشآت الحيوية والمدنية في مدينة بورتسودان بجانب التوضيح لهم بشأن قرارات مجلس الأمن والدفاع التي صدرت في الاجتماع الطارئ للمجلس في السادس من الشهر الحالي .

واشار الوكيل إلى ان استهداف المنشأت الحيوية في بورتسودان يعتبر خرقا للمواثيق الدولية ويرمي الي تهديد الحقوق المدنية وإثارة البلبلة مؤكدا مقدرة القوات المسلحة على السيطرة على الموقف .

ودعا الوكيل منظمات ووكالات الأمم المتحدة الى ضرورة إصدار مواقف واضحة لإدانة التصعيد الاخير من دولة الإمارات ووكيلتها المليشيا المتمردة .

واكدت الأستاذة سلوى ادم بنية مفوض العون الانساني خلال اللقاء استقرار الاوضاع الإنسانية وانسياب حركة المساعدات الإنسانية للولايات .