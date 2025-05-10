حكومة الشمالية تهنئ الناجحين فى الشهادة السودانية وتجدد دعمها للتعليم

هنأ ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين جميع الطلاب والطالبات الناجحين فى إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م وأكد أن الطالبة إسراء احمد حيدر من مدرسة المتفوقات الثانوية بنات بدنقلا رفعت أسم الولاية والمدرسة عاليا بأحرازها المركز الأول على مستوى السودان بنسبة نجاح 97.1% .

وأشار لدى مخاطبته الخميس إحتفال مدرسة المتفوقات الثانوية بنات بدنقلا بتكريم الطالبة إسراء احمد حيدر أولى الشهادة السودانية وتكريم متفوقات دفعة التميز للعام 2023م تحت شعار (الثبات على القمة) أشار الى أن النتيجة التى حققتها الولاية الشمالية فى إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م تعتبر نتيجة متميزة ومشرفة بكل المقاييس واضاف أن نسبة النجاح العام 82.7% ونسبة التحصيل 66.2% واشاد بجهود إدارة مدرسة المتفوقات الثانوية بنات بدنقلا بقيادة مديرة المدرسة الاستاذة رندا الشيخ على تفوقها وصدارتها فى كل عام .

وجدد ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة التربية والتعليم مواصلة دعم حكومة الولاية وإهتمامها بقضايا التعليم حتى تحافظ الولاية على موقعها المتميز والصدارى في مجال التعليم .

من جانبها هنأت مديرة مدرسة المتفوقات الثانوية بنات الطالبة إسراء احمد حيدر أولى الشهادة السودانية وجميع طالبات المدرسة اللائي تفوقن فى إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2023م وبنسبة نجاح 100% وتحصيل 85.5% واكدت أن النتيجة المشرفة التى حققتها المدرسة جاءت بفضل الله تعالى أولا ثم بجهود معلمى المدرسة والعاملين وأولياء الطالبات واكدت مواصلة عزم المدرسة وتمسكها بالنجاح والتفوق والصدارة .