رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان يبحث مع مدير كهرباء السودان دعم القطاع المتضرر من الأحداث

استقيل المهندس مستشار عبدالله احمد محمد علي، المدير العام لشركة كهرباء السودان، بمكتبه الخميس السيد دانييل أومالي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، يرافقه السيد ايفانو ماراتي.

تناول اللقاء متابعة نتائج الاجتماع السابق مع السيد وزير الطاقة والنفط، بالإضافة إلى بحث معمق لأوجه التعاون الممكنة والمساعدات التي يمكن أن تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقطاعات الخدمات المختلفة في البلاد.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام لكهرباء السودان شرحًا تفصيليًا للأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء نتيجة استهداف المليشيا المتمردة، مع التركيز بشكل خاص على الدمار الذي طال المحطات التحويلية جراء استهدافها بالمسيرات.

من جانبه وعد وفد الصليب الأحمر بدراسة تقديم العون المناسب لقطاع الكهرباء، بما في ذلك إمكانية توفير قطع الغيار الضرورية والمساهمة في بناء القدرات الفنية.