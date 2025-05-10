شمال كردفان: منع الاحتكاكات بين الرعاة

ناقش المجلس الاستشاري لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم حامد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية الوزير المكلف بشمال كردفان كيفية انزال توصيات مجلس وزراء حكومة الولاية الخاصة بالاستعداد المبكر للموسم الزراعي 2025م وذلك بحضور مدراء الإدارات والمستشار الفني للوزارة ومدير الغابات بالإنابة.

واستعرض سيادته توجيهات وتوصيات مجلس حكومة الولاية للوزارة الخاصة بصيانة الآليات الزراعية وتوزيع التقاوى المحسنة ومدخلات الإنتاج ونثر بذور المراعي والعمل على منع الاحتكاكات بين الرعاة في المواقع المختلفة إضافة الى الإهتمام بالمشروعات النموذجية الى جانب الشروع في تسجيل المشروعات التابعة للوزارة وتقنين ملكيتها.

كما تطرق الوزير المكلف الى توجيهات غرفة الطوارئ المتعلقة بضرورة زيارة منطقة شركيلا والوقوف ميدانيا على الأوضاع وحجم الدمار الذي لحق بالمنطقة ومن ثم الشروع في تعمير القطاع الغابي.

مشيراً إلى التنسيق بين مشروع درء آثار الجفاف والوزارة ومساهمة البنوك في تمويل الموسم الزراعي الى جانب تفعيل الجمعيات الزراعية والإنتاجية وتكوين لجان على مستوى المحليات لإنجاح الموسم الزراعي والتركيز على مشروع خور أبو حبل الزراعي لإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية الى جانب الإهتمام بالزراعة الآلية وتوفير المعينات اللازمة لها.

من جانبه أشاد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بالتقرير المقدم. مثمنا المجهود الكبير في استخدام التقنيات المتاحة للوصول لنتائج يمكن ان تبنى عليها الخطط والدراسات.

المهندس أماني عوض إسماعيل مدير وحدة الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد تقريرا عن مسح الموارد الطبيعية الذي يعد أحد المسوحات المهمة التي تقوم بها الوحدة لجمع البيانات عن الغطاء النباتي والأرض وتوفير البيانات والمعلومات التي تساهم في وضع الخطوط الإستراتيجية والسياسات التنموية.