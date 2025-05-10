نظارة عموم قبائل دار بكر تؤيد قرار مجلس الأمن والدفاع بقطع العلاقات مع الإمارات

اصدرت نظارة عموم قبائل دار بكر بيانا تؤيد فيه بشدة قرارات مجلس الأمن والدفاع بقطع العلاقات مع دولة الإمارات.

وقالت النظارة في البيان “لقد تابعت نظارة عموم قبائل دار بكر باهتمام شديد التطورات الأخيرة لمجريات الحرب بالبلاد. وما آلت إليه من تطور خطير و ذلك باستهداف دولة الإمارات المنشآت الحيوية والخدمية و البنية التحتية بالبلاد”.

واضافت “إن تحول دولة الإمارات من راعي ومشرف للحرب إلى مواجهة حقيقية و مباشرة. ودخولها للميدان مباشرة وذلك بتسخير كل إمكانياتها المادية و البشرية ما هي إلا تغطية للهزائم المتتالية التي منيت بها مليشيا الدعم السريع ورفعا للروح المعنوية لقواتها. واستهداف للشعب السوداني في تاريخه وجغرافيته وإرثه وحضارته”.

كما أكدت النظارة وقفتها الصلبة مع قيادة وسيادة البلاد في كل ما يتخذ من قرارات وإجراءات في حق دولة الإمارات مع تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف سيادة البلاد وقيادتها لمواجهة العدوان على البلاد ومكتسباتها.