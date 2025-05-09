الاعيسر: السودان دولة قوية بشعبه وقواته المسلحة وعلى المخذلين مراجعة كتب التاريخ

قال وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر إن السودان دولة قوية بشعبه، وقواته المسلحة، وقواته المساندة، وأبنائه المستنفرين، ونسائه الشامخات.

‏وعلى المخذلين أن يراجعوا كتب التاريخ، قديمه وحديثه، فلن يجدوا في صفحاتها سوى البسالة، والشجاعة، والصمود، التي تجسدها أهرامات مروي، والسيوف والدروع في المتاحف، وسائر الآثار التي وثقت لهذا التاريخ المجيد، وأظهرت كيف تصدى الأجداد لأعتى حروب الاستعمار في القارة السمراء.‏

وقال في منشور في صفحته علي فيسبوك “لو ظن المخذلون، وأعداء الوطن، والعملاء، أن الدولة السودانية قد تنهار بطائرات مسيّرة هنا أو هناك أو بنشر الأكاذيب، فنقول لهم: ما كان لهذه الدولة أن تصمد ساعة واحدة بعد صباح يوم 15 أبريل 2023م، حين كانت قوات العمالة والارتزاق، ومعها خُدام الأجندات، داخل القصر الجمهوري ويتربعون على هرم السلطة الحاكمة آنذاك” .