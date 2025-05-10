“المحلية تحتضن أكثر من خمسة آلاف مستنفر” .. ختام فعاليات الورشة التدريبية الأولى لكرة القدم بالدبة

اختتمت بمنطقة الدبة، فعاليات الورشة التدريبية الأولى لكرة القدم، التي نظمتها اللجنة التسييرية الجديدة للاتحاد المحلي لكرة القدم بمروي – كريمة (فرعية الدبة)، وذلك بحضور وتشريف عدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحلية.

وشهدت الجلسة الختامية للورشة حضور المدير التنفيذي لمحلية الدبة الأستاذ محمد صابر محمد أحمد كشكش، وممثل اللواء 73 .

ورئيس الاتحاد المحلي بمنطقة الدبة الأستاذ دفع الله الإمام، إلى جانب الخبير الرياضي الكابتن محمد محي الدين الديبة،

وجمع من المدربين والمهتمين بالأنشطة الرياضية.

وأشاد المدير التنفيذي لمحلية الدبة، خلال كلمته في ختام الفعالية، بدور الورشة في دعم الكوادر الشبابية وتأهيلها، مؤكداً أن الورشة ساهمت في وضع لبنة حقيقية نحو تطوير البنية التحتية الرياضية، وعلى رأسها مشروع استكمال استاد الدبة.

كما أشار إلى أن المحلية تحتضن أكثر من خمسة آلاف مستنفر في معسكرات التدريب، مشيداً بالأدوار المجتمعية الكبيرة لأسرهم التي قدمت الدعم والمؤازرة، مؤكداً التزام المحلية برعاية الشباب وتعزيز دورهم في خدمة الوطن في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

وأكد الخبير الرياضي محمد محي الدين الديبة في مداخلته أن الرياضة تعد أداة فعالة في بناء المجتمعات وتعزيز روح الانتماء، مشيراً إلى تجارب دولية ناجحة استطاعت تجاوز آثار الحروب عبر التركيز على تطوير الرياضة.

من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمنطقة الدبة، الدور المتعاظم للقيادة التنفيذية بالمحلية في دعم الرياضة، معرباً عن شكره للخبير الديبة على مساهمته الفاعلة ومشاركته في الورشة، وتقديم خبراته للمشاركين.