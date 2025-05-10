“تجميد الوزارة لكل المطالبات الموجودة” .. والي كسلا يوجه باولوية الصرف علي الامن والمرتبات

وجه والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق لدي لقائه وزير المالية موسي اوشيك ومدير عام الوزارة د. صلاح محمد عثمان بترشيد الصرف واعطاء الاولوية للامن ومرتبات العاملين الشهرية بصورة دورية.

وناشد الوالي العاملين بالوزارة بزيادة الموارد وتفعيل الايرادات حتي تتمكن الحكومة من تنفيذ الخدمات بالصورة المطلوبة.

واستمع الوالي الي تنوير شامل من الوزير حول سير العمل في ادارات الوزارة المختلفة والتاكيد علي التزامات الوزارة بسداد مرتبات العاملين خلال العام 2025 ومديونيات العام 2024.

واوضح موسي ان الوزارة منتظمة في استخراج شهرين للمرتبات بواقع شهر عن العام 2025 وشهر اخر من مديونيات 2024.

ونوه الي سداد الوزارة نسبة 50% من كلفة مشروع اعادة صيانة وتاهيل الطرق الداخلية لمدينة كسلا المنفذ عبر شركة ايربا والبالغة 5 مليارات و300 مليون من الموارد الذاتية دون دعومات من المركز، كاشفا عن البدء في سفلتت الطرق اعتبارا من الاحد المقبل فضلا عن سداد الوزارة من مقدم سفلتت 2 كيلومتر من طريق ود الحليو السد لذات الشركة.

واضاف ان الوزارة ايضا قامت بسداد 155 مليون جنيه لحفر 25 بئرا بصورة عاجلة لمعالجة اشكاليات شح المياه بمحلية كسلا فضلا عن التنسيق مع الهيئة العامة للمياه الاتحادية في توفير 30 وحدة طاقة شمسية.

وكشف موسي عن الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة لضبط وترشيد الصرف وذلك باعتماد الصرف من 1 الي 7 من كل شهر للمرتبات ومن 8 الي 20 للفصل الثاني مشيرا الي تجميد الوزارة لكل المطالبات الموجودة سواء كانت شخصية او للكيانات المجتمعية اضافة الي تجميد تمويل كهرباء الاحياء الطرفية لقلة الموارد.