سياسية
“محليتي امدرمان وكرري” .. تدشين أعمال صيانة الطرق بولاية الخرطوم
دشنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم اعمال صيانة الطرق الداخلية بالولاية، بدات بأربعة قطاعات موزعة في محليتي امدرمان وكرري .
وقال المدير العام المهندس مختار عمر صابر في تصريح (لسونا) أن صيانة الطرق ستتواصل، وان البداية اليوم بقطاع شارع الوادى ،ود البصير ، الدومة ،احمد شرفي ،اسفلت كبري الشنقيطي وكبري الكبجاب قطاع شارع النيل .
وذكر في حديثه بأن المقاول لمشروع أعمال الصيانة شركة المك نمر للتنمية المحدودة، سوف تواصل توريد ومعالجة أعمال الاسفلت من ولاية نهر النيل حتى إكمال كافة القطاعات المستهدفة في هذه المرحلة .
سونا