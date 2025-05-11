“محليتي امدرمان وكرري” .. تدشين أعمال صيانة الطرق بولاية الخرطوم

وقال المدير العام المهندس مختار عمر صابر في تصريح (لسونا) أن صيانة الطرق ستتواصل، وان البداية اليوم بقطاع شارع الوادى ،ود البصير ، الدومة ،احمد شرفي ،اسفلت كبري الشنقيطي وكبري الكبجاب قطاع شارع النيل .