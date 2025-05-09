تعرض محطة كهرباء عطبرة لهجوم بمسيرات المليشيا وانقطاع التيار عن نهر النيل والبحر الأحمر

أعلنت شركة كهرباء السودان اليوم الجمعة أن محطة عطبرة التحويلية تعرّضت لهجوم جوي بواسطة طائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر فيما أفادت مصادر محلية عن عودة التيار الكهربائي للولايتين.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن المحطة تعرضت لأربع ضربات متتالية، مما أدى إلى أضرار بالغة في البنية التحتية للمحطة الحيوية. وأكد البيان أن قوات الدفاع المدني تعمل حالياً على إخماد الحريق وتقييم حجم الأضرار بغرض تنفيذ المعالجات العاجلة.

سودانية 24