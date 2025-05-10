في عملية نوعية للجيش السوداني.. مقتل 76 من عناصر الميليشيا المتمردة

نفذ سلاح الجو السوداني عملية نوعية تضمنت ضرب أهداف دقيقة لتجمعات ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة بمدينة نيالا، وأسفرت العملية عن مقتل 76ضابطا برتب مختلفة، بينهم مرتزقة أجانب يعملون على تشغيل وإطلاق المسيرات، وذلك بفندق الضمان وسوق الملجة وحي المطار بنيالا.

وأضافت مصادر رسمية لـ”العنوان 24″ أن الطيران الحربي السوداني ضرب مخزنين استراتيجيين للأسلحة والذخائر والمسيرات بسوق الملجة وحي المطار بنيالا.

وفي مقابل ذلك نفذت الميليشيا المتمردة حملة اعتقالات واسعة طالت ضباطا وأفرادًا بتهمة الخيانة والتخابر.

قناة العنوان 24