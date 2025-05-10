تعيين الفريق أحمد العمدة بادي نائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)

اصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الفريق مالك عقار قرارا بتعيين نائبا له وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار

قرار رقم (7) لسنة 2025م

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب أحكام المادة (25) (5) من دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2019م، أصدر القرار الآتي نصه: –

أ/ إسم القرار وبدء العمل به: يسمى هذا القرار، قرار رئيس الحركة بتعين نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ب/ تعين الفريق/ أحمدة العمدة بادي نائبًا لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

ج/ يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه.

صدر تحت توقيعي في 8 مايو لعام 2025م

صورة إلي:

– نائب رئيس الحركة الشعبية

– الأمين العام للحركة الشعبية

– الناطق الرسمي للحركة الشعبية

الفريق/ مـــالك عقـــار ايـــر – رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال

سونا