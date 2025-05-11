“عنتر” .. إيمي سمير غانم حزينة ومصدومة… ما القصّة؟ – صورة

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن مرورها بحالة من الحزن والصدمة بعد نفوق كلبها “عنتر”، الذي كانت تربطها به علاقة قوية، وحرصت على نعيه بكلمات مؤثرة عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، عبّرت خلالها عن حزنها الشديد لفقدان كلبها.

ونشرت إيمي صورة لكلبها وكتبت عليها قائلةً: “عنتر، محدّش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، وطبعاً ربنا رحمته واسعة على الإنسان وكل الحيوانات اللي خلقها، الحمد لله دايماً”.

يُذكر أن إيمي كانت حريصة دائماً على إعلان عشقها للكلاب وامتلاكها عدداً منها في منزلها، حيث كتبت في أحد منشوراتها رداً على شائعة تفيد بأنها تنوي التخلّي عنها بعد حملها الثاني، إذ نشرت صورة مجمّعة لكلابها، وعلّقت عليها بالقول: “حبّي للكلاب بصراحة أقوى حب في الحياة، عشان بس في إشاعة كده إني هتخلى عن كلابي، وده مستحيل لغاية آخر يوم في عمري”.

كما كشفت أن زوجها الفنان حسن الرداد يخاف من الكلاب، لكنها لم تستغنِ عنها بعد الزواج، بل تركتها في منزل والديها، وزوّدته بكاميرات لمتابعتها باستمرار.

يُذكر أن إيمي سمير غانم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “عقبال عندكوا” بجانب زوجها حسن الرداد، وهو مؤلف من 15 حلقة، ويناقش المشكلات الزوجية في إطار كوميدي خفيف.

مجلة لها