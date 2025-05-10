حكومة القضارف تعلن بدء المرحلة الثانية من مشروع الحل الجذري لمياه القضارف

أعلنت حكومة ولاية القضارف وصول الخطوط الناقلة للمرحلة الثانية لمياه القرى وأحياء سكنية بمدينة القضارف.

واوضحت الاستاذة نجاة احمد محمد ابراهيم وزيرة مالية الولاية المكلفة في تدشين الخطوط الناقلة اليوم (السبت) بمنطقة النورس ان الحكومة ستعمل على استكمال توصيل الخطوط لعدد (25) قرية بمحلية وسط القضارف و (18) حي سكني هي المرحلة الثانية من الشبكة الداخلية لمشروع الحل الجذري.

وابدت نجاة سعادتهم لهذا التدشين الذي قالت انه يمثل (30%) من جملة المشروع، منوهة الى ان الشبكة الداخلية تم تنفيذها بنسبة (99%) وتبقت فقط عمليات التشبيك والغسيل .

ووجهت وزيرة مالية القضارف شكرها لمواطني القضارف على صبرهم حتى يكتمل المشروع، مؤكدة ان هنالك بشريات سينقلها الوالي للمواطنين حول صرفية المقاول الصيني .

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