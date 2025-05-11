اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بكسلا تكمل ترتيباتها لانعقاد المنتدى العلمي

أكملت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية كسلا كافة ترتيباتها لانعقاد المنتدى العلمي لتقييم وتقويم تجربة المقاومة الشعبية والرؤية المستقبليه يوم غد بكسلا .

واكد رئيس لجنة الاعلام والتعبئة العامة باللجنة العليا الاستاذ خالد ادريس اكد ان اللجنة العليا فرغت من أقامة ورش عمل علمية متخصصة ناقشت باسهاب ماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والدور المنتظر للمقاومة الشعبية للمرحلة القادمة .

وقال ان هذه الورش التخصصية خرجت بالعديد من المخرجات والتوصيات من شأنها الإسهام في تحسين جودة الاداء وفق رؤى محددة تواكب متطلبات المرحلة.

وتابع ان اللجنة عقدت ثمانية ورش علمية بدأت بورشة الهياكل التنظيمية واخرى قانونية وعسكرية واجتماعية علاوة على الورشة المالية والاعلام بجانب ورشة المرأة والشباب اضافة الى تنوير المحليات بمخرجات الورش المتخصصة.