سياسية

درع السودان: مدرسة باسم كيكل

2025/05/11
قام المقدم الصادق محمد المصطفى قائد درع السودان قطاع تمبول بعد لقاءه بوزير التربية والتعليم في اللقاء الاخير بمكاتب الوزارة قام بتقديم طلب بالتكرم بتصديق مدرسة ابتدائية لتجمع ترير الهجرة ودار السلام وترعة ثلاثة ودالفضل وترعة اثنين وقام الوزير بالتصديق فوريا ووجه مدير مرحلة الاساس رضوان عوض باجراء اللازم وتم مسح للارض الممنوحة وبعد خلوها من الموانع واتفق الجميع علي ان يطلق عليها اسم قائد درع السودان اللواء ابوعاقلة كيكل تكريما لما قدمه في حرب الكرامة من تضحيات وانتصارات ..
إعلام درع السودان

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