مزارعون: جهود الري لتطهير الترع ومعالجة الكسورات والاختناقات حفز المزارع للتحضير

أعلن المهندس مفضل الطيب مدير عام عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية أن كلفة المرحلة الأولى من تأهيل وصيانة منظومة الري تجاوزت 84 مليون جنيهاً .

وأكد لدى تفقد ميجر فرع طابت وقنطرة 108 بيكة بجنوب الجزيرة صباح اليوم برفقة وزير الري والموارد المائية والمسئولين بوزارة الري أن الجولة إستهدفت وضع التدابير اللازمة لإزالة إختناقات الري في فروع الكبيرة والقطاع الأعلى من شبكة الري .

ودعا المزارعين للتحضير لزراعة محاصيل العروة الصيفية مؤكداً أن برنامج صيانه الصيف لشبكة الري تسير بصورة جيدة في النظافة وإزالة الحشائش والأطماء والأشجار .

من جانبه أكد المزارع محمود عبد الباقي من قسم البستنة إنتشار المزارعين في الغيط للتحضيرات الأولية للزراعة وعبر عن اشادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الري والموارد المائية لصيانة وتأهيل منظومة الري .