سياسية
وزير التنمية الاجتماعية يوجه باستمرار خدمات التأمين الصحي في الطوارئ
وجه وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت باستمرار خدمات التأمين الصحي في ظل الطوارئ.
وقال المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف، رئيس فريق الإشراف على أفرع الصندوق بالولايات الدكتور الصديق الطيب وهب الله عقب اجتماع ضمه مع الوزير (السبت) انه قدم تقريرا حول جولات الفريق الإشرافية بولايات كسلا، القضارف والجزيرة.
ونقل د. وهب الله اشادة وزير التنمية الاجتماعية بنتائج زيارات الفريق الإشرافي.
وقال إن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ حزمة الخدمات الطبية الإضافية.
سونا