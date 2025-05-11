توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار ووزارة الزراعة والغابات بالنيل الأزرق

وقعت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار إتفاقية مع وزارة الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق على شرف المعرض الزراعي رغبة في دعم العمل المشترك وتعزيز القدرات في المجال الزراعي تأكيداً على أهمية تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين ووضع ٱلية لمتابعة الجهود والتعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى توحيد الجهود لتحقيق التكامل ، الخاصة بالتعاون في مختلف المجالات الزراعية والتي تشمل ،تبادل الخبرات في كافة المجالات الفنية المشتركة والانتاج البستاني وفي تجربة الجمعيات الزراعية “لاصحاب المهن الزراعيه والحيوانية” .

وكذلك التدريب ورفع القدرات والتخطيط الإقتصادي وإعداد الدراسات الاقتصادية والتعاون في إعداد المشروعات الإستثمارية وفق الميزة النسبية وإعداد العقودات بالإضافة الى الاستفادة من تجارب نقل وتطبيق التقانات الزراعية في العملية الانتاجية والتنسيق المشترك في تحديد الرسوم على المنتجات الزراعية العابرة في المناطق الحدودية، وتبادل الدعم الفني فضلاً عن الاستفادة من تجربة المنظمات العاملة في الزراعة في الولايتين.

وأكد الهادي الصادق وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بسنار أن هذه المذكرة تأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز العلاقة بين الولايتين في دعم التنمية الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم المزارعين من خلال تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الزراعية

وأكد حرص حكومة ولاية سنار وبالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي بالعمل على دعم وتفعيل الحركة التعاونية الزراعية في الولاية وتهيئة بيئة ملائمة لإنجاح الموسم الزراعي.