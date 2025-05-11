سياسية
“الصراف الخندقاوي”.. الشروع فى تركيب مصنع للانابيب الناقلة للمياه بالقضارف
شرعت مجموعة اعمال الصراف الخندقاوي فى وضع الترتيبات الفنية لنقل مصنع خرطوم الفيل لصناعة انابيب المياه الناقلة لولاية القضارف لسد حاجة ولاية القضارف من الانابيب لمشروع الحل الجذرى لمياه القضارف.
وأعلن الاستاذ هيثم محمد مدير التسويق والمبيعات بشركة الصراف الخندقاوي عن تسليم الدفعة الأولى من خطوط المياه الناقلة لقرى وسط القضارف وعدد من الأحياء المتبقية من بلدية القضارف بكلفة (٤) ترليون جنيها بتمويل من وزارة المالية الاتحادية تمثل (٣٠%) من التكلفة الكلية للخطوط.
من جانبها اوضحت الاستاذة اسماء عبدالقادر المديرة التنفيذية لمشروع الحل الجذرى لمياه القضارف ان الخطوط الناقلة التى تم استلامها اليوم تتراوح بين انابيب عشرة بوصة وثمانية وستة بوصة لتوصيل الإمداد المائي لقرى وسط القضارف عبر أربعة مسارات رئيسية ونوهت لمشاركة المجتمع فى المشروع بتسليم الخطوط الناقلة لممثلي المجتمعات من القرى لتولى حمايتها خلال فترة التنفيذ .
سونا