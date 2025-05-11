“الصراف الخندقاوي”.. الشروع فى تركيب مصنع للانابيب الناقلة للمياه بالقضارف

وأعلن الاستاذ هيثم محمد مدير التسويق والمبيعات بشركة الصراف الخندقاوي عن تسليم الدفعة الأولى من خطوط المياه الناقلة لقرى وسط القضارف وعدد من الأحياء المتبقية من بلدية القضارف بكلفة (٤) ترليون جنيها بتمويل من وزارة المالية الاتحادية تمثل (٣٠%) من التكلفة الكلية للخطوط.