محلية الدبة تكرّم المتفوقين في الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023

احتفت محلية الدبة بتكريم المتفوقين في إمتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة للعام 2023 بمدرسة الدبة الثانوية بنات تحت شعار: “تفوق رغم التحديات” برعاية المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد صابر كشكش بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الأستاذ إبراهيم أحمد وأعضاء لجنة الأمن بالمحلية وعدد من الإدارات والقيادات المختلفة بالمحلية .

من جانبه أشاد الأستاذ إبراهيم أحمد بالإحتفال وشعاره الذي يعكس روح الإصرار وسط التحديات ، كما أشار إلى تفوق الطالبات هذا العام ودعا الأسر لمواصلة دعم جميع الأبناء ، وأوضح أن نسبة التحصيل في المحلية بلغت 66%، معتبرًا أنها ما زالت دون الطموح، مما يتطلب تضافر الجهود التربوية والمجتمعية لدعم الأداء الأكاديمي.

اعلن المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد صابر كشكش عن تخصيص جائز عبارة عن فرصة عمرة للطالبة الأولى على مستوى السودان ووالديها، إلى جانب عمرة لطالب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة ممن يحقق المجموع الكامل أو المركز الأول بالمحلية للعام القادم.

معلناً إلتزام المحلية بمواصلة دعم التعليم مع توجيه تحية خاصة للقوات المسلحة السودانية لدورها في حماية العملية التعليمية وتوفير بيئة مستقرة.

فيما أشادت الأستاذة نعمات محجوب مديرة التعليم الثانوي بالمحلية بجهود المعلمين والمعلمات الذين واجهوا التحديات بتفانٍ، ما انعكس على المستوى التحصيلي للطلاب.