سياسية
خطة لإعانة عاجلة ل(4000) أسرة بمحلية الخرطوم بمواد إغاثة
بحث الإجتماع المشترك بين محلية الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني، ومنظمة نداء التنمية السودانية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لمناقشة خطط لتقديم العون العاجل 4000 أسرة بمواد إغاثة في المرحلة الأولى بدعم من منظمة الغذاء العالمية (WFP).
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين جميع شركاء العمل لضمان توزيع الإغاثة بشكل عادل وفقًا للكثافة السكانية للمواطنين.
كما شدد المدير التنفيذي على ضرورة توزيع الإغاثة بشكل عاجل لتغطية المناطق المستهدفة بعد تحرير المحلية من مليشيا الدعم السريع.
سونا