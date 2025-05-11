خطة لإعانة عاجلة ل(4000) أسرة بمحلية الخرطوم بمواد إغاثة

بحث الإجتماع المشترك بين محلية الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني، ومنظمة نداء التنمية السودانية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لمناقشة خطط لتقديم العون العاجل 4000 أسرة بمواد إغاثة في المرحلة الأولى بدعم من منظمة الغذاء العالمية (WFP).