والي النيل الأبيض يتفقد عدد من المرافق الخدمية ومركز ايواء الوافدين بمحلية القطينة

قام اللواء معاش قمر الدين محمد فضل المولي والي ولاية النيل الأبيض بزيارة تفقدية لمحلية القطينة وقف خلالها علي سير العمل بمستشفى القطينة ومراكز ايواء الوافدين من وحدة الشيخ الصديق الإدارية ومحلية ام رمتة ومنطقة الجموعية .

وكان في استقباله بمحلية القطينة الأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولايه والاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي للمحلية وأعضاء لجنة الامن بالمحلية وممثلي المقاومة الشعبية .

قدمت الدكتوره ريم محمد حسين المدير الطبي للمستفي القطينة تقريرا مفصلا عن سير العمل بالمستشفي والتحديات التي تواجه سير العمل بها ، واعلن الوالي عن توفير منظومة طاقة شمسية وخمسين مرتبة وجهاز تشخيص ( CPC) للمستشفى.

كما قام سيادته بزيارة لمركز وافدي المحلية و تفقد مباني جهاز المخابرات العامة ورئاسة شرطة المحلية وإدارة السجل المدني .

وفي اللقاء النوعي مع قيادات محلية القطينه اعلن والي النيل الأبيض عن تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمياه والكهرباء وعدد من المشاريع الخدمية بالتنسيق مع مجلس الوزراء بالولاية ، كما قدم البشريات الخاصة بصرف استحقاقات المعلمين وموظفي الولاية ، وقال ان توفير الامن سيكون من اولويات المرحلة القادمة ، كما اعلن عن توفير كل المعينات الخاصة بالموسم الزراعي بالولاية