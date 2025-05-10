مناوي: نؤكد عزمنا على إجتثاث جذور هذه المليشيا الإرهابية

أكد حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي العزم على دحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقال “في مواجهة التحديات التي تواجه وطننا، نؤكد عزمنا على إجتثاث جذور هذه المليشيا الإرهابية، وسنعمل بلا هوادة من أجل أن يعيش شعبنا العظيم في سلام وأمان”.