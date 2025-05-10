سياسية
مناوي: نؤكد عزمنا على إجتثاث جذور هذه المليشيا الإرهابية
أكد حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي العزم على دحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقال “في مواجهة التحديات التي تواجه وطننا، نؤكد عزمنا على إجتثاث جذور هذه المليشيا الإرهابية، وسنعمل بلا هوادة من أجل أن يعيش شعبنا العظيم في سلام وأمان”.
وأضاف في منشور على منصة فيس بوك “العار على كل الدول التي تساند مليشيا الجنجويد لاستهداف المؤسسات المدنية العامة والبنية التحتية التي بناها الشعب السوداني عبر القرون”.
وزاد “سنمضي قدماً في طريقنا نحو تحرير الوطن ولن نتوقف حتى ينعم شعبنا بالحرية والسلام”.
سونا