العدل والمساواة تزور كيكل وتنسق مع درع السودان

قام وفد حركة العدل والمساواة السوداني المجلس العسكري اليوم الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥ بزيارة السيد قائد قوات درع السودان القائد اللواء/ ابو عاقلة محمد أحمد كيكل ، وكان الوفد بقيادة اللواء /محمد يحيى بشارة قائد الحركة و الصادق يوسف امين الإقليم الأوسط وإبراهيم محمد أحمد مطر امين ولاية غرب كردفان والسيد/ عمر بخيت امين التخطيط الاستراتيجي والسيد يوسف سليمان قائد قطاع الشرق؛

وأكد سيادة اللواء /محمد يحيى بشارة الرغبة في التنسيق مع قوات درع السودان واستعداده للمشاركة في معركة الكرامة بكامل قواته ودحر العدو حتى دارفور والقضا عليه تماما.

كما أشاد السيد القائد / محمد يحيى بشارة بدور قوات درع السودان في الانتصارات في الجزيرة والخرطوم وحتى جبل اولياء وأبدى إعجابهم بالدور الذي يقوم به السيد القائد/ابو عاقلة محمد أحمد كيكل وتاكيدهم بأن قوات درع السودان هي قوات قومية تعمل تحت إمرة القوات المسلحة السودانية وتجمع في صفوفها جميع مكونات المجتمع السوداني.

من جهته كما رحب السيد اللواء / ابو عاقلة محمد أحمد كيكل بالمبادرة في التنسيق المشترك وان قواته تدعم كل من يشارك في دحر العدو والقضا على التمرد القاشم واستعداده التام لكل ما هو يفيد في انتصارات القوات المسلحة،

كما أكد أن قوات درع السودان هي قوات لكل السودانيين وعدم انتمائها إلى أي جهة أو حزب أو إقليم وهي تجمع في صفوفها جميع مكونات المجتمع السوداني.

إعلام درع السودان