الأمانة الإجتماعية لحركة العدل والمساواة السودانية تزور مقر القوات المشتركة بولاية نهر النيل وتقدّم دعماً مادياً لجرحى معركة الكرامة

في إطار دورها الإنساني والمجتمعي، نفذت الأمانة الاجتماعية لحركة العدل والمساواة السودانية زيارة إلى مقر القوات المشتركة بولاية نهر النيل، حيث كان في إستقبالها عدد من القيادات العسكرية.

وخلال الزيارة، عبّر وفد الأمانة عن تقديرهم العميق للتضحيات الكبيرة التي تبذلها القوات المشتركة في سبيل تحرير الوطن من مليشيات آل دقلو الإرهابية، وحماية المواطنين، وصون أمن وإستقرار البلاد. وأكد الوفد وقوف الحركة إلى جانب القوات في مواقع العطاء والفداء.

وقدّمت الأمانة دعماً مادياً لجرحى العمليات، في خطوة إنسانية نالت إستحسان قيادة القوات، التي عبّرت عن إمتنانها لهذه المبادرة الكريمة.