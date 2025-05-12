سياسية
الأمانة الإجتماعية لحركة العدل والمساواة السودانية تزور مقر القوات المشتركة بولاية نهر النيل وتقدّم دعماً مادياً لجرحى معركة الكرامة
في إطار دورها الإنساني والمجتمعي، نفذت الأمانة الاجتماعية لحركة العدل والمساواة السودانية زيارة إلى مقر القوات المشتركة بولاية نهر النيل، حيث كان في إستقبالها عدد من القيادات العسكرية.
وخلال الزيارة، عبّر وفد الأمانة عن تقديرهم العميق للتضحيات الكبيرة التي تبذلها القوات المشتركة في سبيل تحرير الوطن من مليشيات آل دقلو الإرهابية، وحماية المواطنين، وصون أمن وإستقرار البلاد. وأكد الوفد وقوف الحركة إلى جانب القوات في مواقع العطاء والفداء.
وقدّمت الأمانة دعماً مادياً لجرحى العمليات، في خطوة إنسانية نالت إستحسان قيادة القوات، التي عبّرت عن إمتنانها لهذه المبادرة الكريمة.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات التي يواجهها جرحى العمليات في المرافق الصحية، وضرورة العمل على تحسين أوضاعهم.
وتطرق النقاش إلى أهمية التآلف بين مكونات الشعب السوداني، وضرورة نقل تجربة القوات المشتركة إلى الساحة السياسية كأنموذج يُحتذى به في سبيل توحيد الأحزاب والقوى الوطنية وبناء وجدان وطني جامع.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية