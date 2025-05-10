مدير شرطة ولاية شمال كردفان ومدير سجون الولاية يتفقدان سجن الأبيض بعد إستهدافه بمسيرة معادية

ومدير جهاز المخابرات العامة مباني سجن الأبيض القومي عقب تعرضه لهجوم عدائي بواسطة مسيرة إستراتيجية والوقوف علي حالة النزلاء وحجم الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية للسجن والاشراف علي إجراءات نقل الجثامين وإسعاف الجرحي والمصابين وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين السجن

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المسيرة تسببت في مقتل (19) نزيل وإصابة (45) آخرين

ويعتبر هذا الهجوم إختراق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر السجون مناطق آمنة لا يجب أن تشملها إشتباكات الحرب ، ويعد إضافة جديدة لانتهاكات المليشيا المتمردة وإستهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية بالبلاد .

المكتب الصحفي للشرطة