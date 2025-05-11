سياسية
الإدارة العامة للمرور تختتم بنجاح فعاليات إسبوع المرور العربى و الولايات تمدد أيام الاسبوع تشجيعا للمواطنين للحصول على الخدمات المرورية
إختتمت الإدارة العامة للمرور، السبت، فعاليات إسبوع المرور العربى لهذا العام والذى جاء تحت شعار *تمهل ،، أمامك حياة* بولايات البلاد المختلفة والذى شهد برامج توعوية وإرشادية متنوعة وخدمات مرورية منها إستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات بتخفيض من ولاة الولايات بنسبة50% بجانب زيارات ميدانية لمدراء المرور لجرحى ومصابى وأسر شهداء معركة الكرامة نظير ما قدموه من تضحية فى سبيل المحافظة على تراب الوطن الغالى .
اللواء شرطة حقوقى د/ سراج الدين منصور خالد مدير الادارة العامة للمرور اكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة نجاح فعاليات إسبوع المرور العربى من خلال التدافع الكبير للمواطنين طيلة أيام الأسبوع لتكملة معاملاتهم المرورية فى كل الولايات بعد أن بادر ولاة الولايات بتخفيض قيمة المعاملات المرورية للمواطنين بنسبة50% دعما وتشجيعا للمواطنين فى تلك الظروف الإستثنائية التى تشهدها البلاد ، مشيرا الي أن إدارته إهتمت خلال الأسبوع بنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي المروري لدي المواطنين والسائقين بالنظم واللوائح المرورية لتحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق حفظا للأرواح والممتلكات ، مبينا أن الإدارة العامة للمرور ودعما لمعركة الكرامة ضد المليشيا المرتزقة نظمت خلال أيام الأسبوع زيارات ميدانية لأسر شهداء معركة الكرامة والمصابين تاكيدا على دورهم الوطنى الرائد فى هذه المعركة التى حافظت على البلاد وقيمها وموروثاتها ،كما تم خلال الأسبوع دعم بعض مستشفيات غسيل الكلي ودور الإيواء وفاقدي السند والرعاية الوالدية بالاضافة الي التكايا والجهات الإجتماعية مضيفا أن الادارة العامة للمرور تثمن خطوة الولايات بتمديد إسبوع المرور لعدة أيام حتى يتمكن المواطنون من ترخيص مركباتهم وتكملة الإجراءات المرورية التى تعزز من السلامة المرورية ، كاشفا عن جاهزية منسوبى المرور لتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين فى كل الولايات حتى يجد المواطن خدمة مرورية تسهم فى تحقيق متطلبات إستراتيجية السلامة المرورية الداعية لحفظ الأرواح والممتلكات.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن معظم الولايات ونظرا للإقبال المتزايد من المواطنين علي ترخيص مركباتهم قامت بتمديد تخفيض الرسوم بنسبة ٥٠% للمعاملات المرورية أياما إضافية وهو ما قابله المواطنين بإحتفاء وترحاب مشيدين باهتمام الدولة بالمواطن وأمنه وإستقراره.
المكتب الصحفي للشرطة