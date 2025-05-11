مستشار قائد قوات الدعم السريع ينفي استهداف قواتهم بمسيرات لسجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان

نفى الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، استهداف قواتهم بمسيرات لسجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

ورد طبيق في تغريدة على منصة إكس الاتهامات للجيش السوداني والقوات المساندة له وقال “استهداف العنابر 10 و 18 المخصصة للمعتقلين بقانون الوجوه الغريبة وبتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، تعتبر مسرحية سمجة وسيناريو للتغطية على عمليات التصفية التي طالت مئات المحتجزين وإلا لماذا تم لستهداف هذه العنابر تحديدا”.

الحدث السوداني