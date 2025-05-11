القوات المسلحة تدمر أربع مركبات قتالية وتُهلك ستة من عناصر مليشيا دقلو شرق الفاشر

رصدت القوات المسلحة التابعة للفرقة السادسة مشاة بالفاشر، خلال عمليات التمشيط اليومية، أربع مركبات قتالية تتبع لمليشيا آل دقلو الإرهابية، كانت في طريقها لدفن جثث قتلاها في مقابر الأحياء الشرقية بمدينة الفاشر.

وتصدت قوات التمشيط للمركبات المعادية، حيث أسفرت العملية عن تدمير ثلاث مركبات وتعطيل الرابعة، إلى جانب مقتل ستة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، فيما فر من تبقى منهم هاربين.

وأفادت الفرقة السادسة في إيجازها الصحفي اليومي، أن المليشيا تواصل استهداف المدنيين الأبرياء، حيث قصفت يوم السبت عدداً من أحياء المدينة ومراكز الإيواء، مما أسفر عن استشهاد خمس نساء وأربعة مدنيين من أعمار مختلفة، بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت الفرقة أن يتغمدالله الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين إلى ذويهم.

كما ناشدت الفرقة السادسة مشاة المواطنين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالحركة في المناطق المكشوفة، ومنع الأطفال من اللعب في الشوارع حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم من مخاطر القصف العشوائي.

وأكدت أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة، مع جاهزيتها التامة للتصدي لأي اعتداء محتمل.

سونا