قوات الدفاع المدني ولاية جنوب كردفان تنفذ دورة تدريبية في أساسيات أعمال الدفاع المدني

شهد اللواء شرطة/ معتز أحمد محمد عبد الله كديرو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها قوات الدفاع المدني بالولاية في أساسيات أعمال الدفاع المدني وتخلل الإفتتاح معرض لمعدات الدفاع المدني وعروض تمثيلية نالت إستحسان قادة الشرطة بالولاية وخلال كلمته حيا اللواء كديرو الدارسين وهم ينتظمون في هذه الدورة التدريبية والإستعداد لحماية المواطن مشيدا بدور الدفاع المدني في العاصمة القومية ومناطق أخري كان للدفاع المدني فيها إسهامات كبيرة متعلقه باطفاء الحرائق وأبرزها مصفاة الجيلي بالخرطوم والمستودعات الإستراتيجية ببورتسودان والجهود الكبيرة في حرب الكرامة وتعقيم وتطهير المباني والمؤسسات وجمع الجثث في المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمساهمة في العودة الآمنه للمواطن وتقديم الخدمات الضرورية له مثل أعمال السقيا التي إنتظمت عدد من المواقع مقدما الشكر والتحية لقيادات الدفاع المدني بقيادة المدير العام الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي مؤكدا دعم ومساندة شرطة الولاية للدفاع المدني حتي يؤدي دوره بالصورة المطلوبة وتعاون الجميع من أجل مواطن جنوب كردفان مشيرا إلي إستعدادات شرطة الولاية وكل إدارات القوات في جنوب كردفان من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار المواطن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد موصيا الدارسين بالإستفادة من الدورة و تطبيقها علي أرض الواقع لحماية البلاد في كل الظروف.

الرائد شرطة/ حافظ مصطفي خميس مدير الدفاع المدني المكلف ولاية جنوب كردفان قال في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إدارته نظمت الدورة والتي تجئ بعنوان دورة نشر ثقافة الدفاع المدني في إدارة الحوادث والكوارث بطريقة إيجابية مضيفا انهم يهدفون لاكساب الدارسين معرفة من المعلومات المفيدة التي تساعد علي منع وقوع المخاطر أو التحكم فيها إذا وقعت أو تخفيفها مبينا أن المستهدفون بالدراسة قوات الدفاع المدني وقوات الشرطة وقوات السجون والمجتمع المدني والإدارات الأهلية وطلاب المدارس وزاد أنهم يبذلون الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار الناتجه منها مثمنا الدور الكبير والفعال للدورات التدريبيه التي تعزز من قدرات القوات للقيام بمهامها مقدما شكره لمدير شرطة الولاية علي دعمه وتشجيعه الدارسين لمواصلة التميز .

المكتب الصحفي للشرطة