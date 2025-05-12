رئيس هيئة الشئون المالية يتفقد أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة

تفقد الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية يرافقه الفريق شرطه د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية تفقد أعمال إعادة التأهيل والصيانة لمباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وجهود الفرق الهندسية المختصة بمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتوصيلات شبكات المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة كما وقف علي بداية انطلاقة الأعمال الخاصة بحفر أبار المياه وإزالة الأنقاض لتوفير المياه وصيانة الموجود من الأثاث والاجهزة والمعدات بالمباني بالإضافة لتفقد القوات المتواجدة بالمقرات وتوجيههم ببذل المزيد من الجهد لاكمال أعمال الصيانة والتأهيل وتجهيز بيئة العمل لمباشرة الوحدات مهامها بالصورة المثلي وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه فور صدور توجيهات رئاسة قوات الشرطة بانتقال الهيئات والإدارات العامة والمتخصصة من مدينة بورسودان العاصمة الإدارية المؤقتة والتوجه لولاية الخرطوم لمباشرة العمل ظلت جميع الهيئات والإدارات في حراك دائم وإستنفار لقواتها لتهيئة المقار الخاصة بها وتوجيه الفرق الهندسية والفنية بضرورة الإسراع والإنتهاء من عمليات الصيانة وإعادة التأهيل تمهيدا لإنطلاقة العمل علي وجه السرعة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مباني الوزارة ورئاسة قوات الشرطة قد تعرضت لدمار ممنهج في البنية التحية وسرقة الكوابل النحاسية الاجهزة والمعدات وسرقة ونهب معظم المنقولات .

المكتب الصحفي للشرطة