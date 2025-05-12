غرفة طوارئ محلية الطينة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين

تواصل غرفة طوارئ محلية الطينة بولاية شمال دارفور، بالتنسيق مع مجلس غرف الطوارئ بالولاية، تنفيذ عددا من المشروعات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة النازحين الفارين من مناطق الفاشر، ومخيمي زمزم وأبوشوك، ومنطقة طويلة.

وتشمل المشروعات التي تنفذها الغرفة مشروع المطابخ الجماعية، ومشروع توفير المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى مشروع ترحيل النازحين إلى مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمعبر الطينة الحدودي.

وأكدت الغرفة التزامها بتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين في مختلف مراكز الإيواء داخل محلية الطينة، وكذلك في معبر الطينة الحدودي مع تشاد.

وأوضحت أن مشروع المطابخ الجماعية يهدف إلى إعداد وجبة غذائية واحدة يومياً للنازحين، من خلال ثلاثة مطابخ موزعة بين محلية الطينة بشمال دارفور، ومعبر الطينة التشادي، وذلك لمدة شهر كامل.

وفيما يتعلق بمشروع المياه، أوضحت الغرفة أنه يتم توزيع 100 برميلا من المياه يوميًا في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمعبر الطينة التشادي، و50 برميلًا في مراكز الإيواء داخل محلية الطينة.

أما مشروع الترحيل، فيستهدف نقل النازحين من رئاسة محلية الطينة إلى مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتوفير بيئة أكثر أمنًا وخدمات أفضل.