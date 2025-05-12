مشروع الحماية بالهلال الأحمر السوداني يواصل تدخلاته بمعبري أرقين وأشكيت

أكدت الأستاذة لبنى فتح الباب، منسقة مشروع الحماية بجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية، استمرار تدخلات المشروع في معبري أرقين وأشكيت الحدوديَّين، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات ذات الصلة، ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين من جمهورية مصر العربية.

وأوضحت لبنى في تصريح لـ(سونا) أن المشروع، الذي انطلق في العام 2017، يواصل تقديم خدماته لحماية المهاجرين، والتي تشمل الدعم النفسي، وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية (مثل أدوات النظافة الصحية)، بالإضافة إلى دعم العيادات بالمستلزمات الطبية والكوادر، وإنشاء عيادات جوالة داخل المعبرين، والمساهمة في توفير مياه الشرب وتحسين البيئة الصحية.

كما أشارت إلى أن المشروع يضطلع كذلك بالمساهمة في نقل ودفن الجثامين بعد المصادقة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتة إلى أن حجم التدخلات قد تضاعف مؤخرًا بسبب تزايد أعداد المرحَّلين من مصر، وعودة المواطنين إلى المناطق الآمنة بالسودان بعد تحريرها.

وأضافت أن المشروع استطاع، من خلال عضويته في لجنة استلام ودعم العودة الطوعية، والتنسيق المحكم مع إدارة الحجر الصحي والأجهزة النظامية والجهات المعنية، التوسع في تقديم خدماته وتخفيف معاناة المرحلين.