إدارة جامعة بحري تقف على سير الامتحانات بمقر الجامعة بالكدرو

تفقد السيد نائب مدير الجامعة دكتور المأمون هارون عثمان، يرافقه دكتور أبوبكر محمد عثمان أمين الشؤون العلمية، مركز امتحانات الجامعة بمقر الكدرو، الأحد، وتُعد هذه الزيارة تزامنًا مع انطلاق أول امتحانات تُعقد بمقر الجامعة بعد اندلاع الحرب، في إطار تنفيذ سياسة الجامعة الرامية إلى عودة جامعة بحري إلى مقارها بالخرطوم.

وفي تصريح (لسونا) أشاد دكتور المأمون هارون عثمان بالجهود المبذولة من قبل الكليات واللجان المنظمة، مؤكدًا أن انعقاد الامتحانات في الكدرو يُعد خطوة مهمة نحو عودة الجامعة إلى طبيعتها وموقعها الجغرافي، ويعكس إرادة مجتمع الجامعة في تجاوز التحديات والتشبث برسالة التعليم.

من جانبه، أكد دكتور أبوبكر محمد عثمان، أمين الشؤون العلمية، أن الترتيبات الفنية والإدارية جرت بسلاسة، ووجدنا انضباطًا وتعاونًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما يعزز ثقتنا في قدرة الجامعة على مواصلة رسالتها مهما كانت الظروف.

فيما اعرب وفد الجامعة عن ارتياحه لما شهده من تنظيم واستعداد داخل المركز، الذي يضم طلاب كليتي جيولوجيا البترول والمعادن، والزراعة، حيث سادت أجواء من الهدوء والانضباط.