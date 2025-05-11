أكثر من 400 طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم بعد تحريرها

انطلقت اليوم بمحلية الخرطوم أولى جلسات امتحانات الشهادة المتوسطة المؤجلة للعام 2024، وسط ترتيبات وتنظيم محكم بإشراف الجهات ذات الصلة.

وأعلن المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير، عقب قرع جرس بدء الامتحانات من مدرستي ذات النطاقين بالصحافة شرق والنور خضر بالسجانة، عن جلوس (407) طالبًا وطالبة موزعين على (9) مراكز بالمحلية.

وأكد البشير أن الامتحانات تُجرى في أجواء آمنة ومستقرة، بعد أن كان طلاب المحلية يواجهون في السابق خطر التصفية الجسدية من قبل مليشيا الدعم السريع حال خروجهم من المحلية لأداء الامتحانات بالولايات الأخرى.

وأشار إلى الأعباء المالية الباهظة التي تكبّدتها بعض الأسر لإلحاق أبنائهم بالمدارس خارج الخرطوم أو حتى خارج البلاد.

وثمّن البشير جهود والي ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم في الإصرار على إعادة تطبيع الحياة واستئناف مسار التعليم بالولاية، عقب عامين من المعاناة بسبب احتلال المليشيا لبعض محلياتها.

كما أعرب عن شكره العميق للمعلمين والمواطنين الذين ساهموا في تهيئة مراكز الامتحانات، وساهموا في توفير البيئة الملائمة لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.