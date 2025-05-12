ترتيبات لإعادة تشغيل مدينة المعلم الطبية

وقفت محلية الخرطوم على الترتيبات الجارية لتأهيل وإستعادة الخدمات العلاجية والتشخيصية بمدينة المعلم الطبية .

حيث وقف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على حملة إزالة الاجسام الخطرة ومخلفات الحرب والنظافة العامة للمرفق الطبي والتي تنفذها كتائب الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية ولاية الخرطوم بحضور رئيس المقاومة الشعبية المناوب بالولاية اللواء (م) احمد عوض الكريم وأجهزته المعاونة.

وكشف د. سامي علي احمد مسئول الإسناد الطبي بالمقاومة الشعبية عن عدم تضرر المعدات والأجهزة الطبية بآثار الحرب، فضلا عن غرف العناية المكثفة بسعة (12) سريراً ومصنع الأكسجين الذي ينتج قرابة (400) أسطوانة يوميا والذي من المؤمل أن يسد حوجة الولاية من الاوكسجين الطبي .

لافتا برغم الضرر الخارجي الذي أصاب المدينة الطبية في الواجهات الا ان المرفق من الداخل سليم وسيعاود نشاطه في القريب العاجل لخدمة قطاع المعلمين والمواطنين بشرق الخرطوم بالتنسيق وزارة الصحة بالولاية واتحاد نقابات التعليم العام.

الى ذلك أكد الرئيس المناوب للمقاومة الشعبية بالولاية استعداد كتائب الإسناد المدني للتدخل السريع لاسناد الجهاز التنفيذي بالخرطوم في المجالات الهندسية والصحية والتعليم والطاقة والكهرباء والصرف الصحي والمياه وازالة النفايات الطبية ومخلفات الحرب والاجسام الخطرة.