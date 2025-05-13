سفير السودان بالهند يبحث مع غرفة التجارة العربية الهندية سُبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

بحث سفير جمهورية السودان لدى الهند، دكتور محمد عبد الله علي التوم، خلال لقائه الأمين العام لغرفة التجارة العربية الهندية، دكتور وائل عوّاد، بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السودان والهند.

وقدّم دكتور عواد خلال اللقاء تنويرًا حول الترتيبات الجارية لافتتاح الغرفة وتدشين أنشطتها رسميا في الهند، إلى جانب استعراض الأدوار المنتظرة من الغرفة في دعم وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية الهند.

كما أوضح سعي الغرفة لربط القطاع الخاص الهندي بالمؤسسات التجارية العربية في مختلف القطاعات، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وفق أولويات الشركاء.

من جانبه، استعرض السفير السوداني فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين الخرطوم ونيودلهي، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السودان في مجالات التجارة والطاقة الشمسية والزراعة، والتصنيع الزراعي، والتعدين، وغيرها من القطاعات الواعدة.