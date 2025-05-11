إغلاق فرع جامعة السودان المفتوحة بالإمارات

أعلنت جامعة السودان المفتوحة عن إغلاق فرعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”العدوان الإماراتي على الشعب السوداني”.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة، ممهور بتوقيع المدير، بروفيسور عبدالخالق فضل رحمة الله، أن القرار يشمل أيضاً إغلاق فرعي الجامعة بكل من جمهورية جنوب السودان ودولة تشاد.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرار مجلس الأمن والدفاع، الذي صنّف الإمارات كـ”دولة عدوان”، مؤكدةً أن الجامعة تُعد أول مؤسسة تعليمية تتخذ هذا الموقف انسجاماً مع توجهات الدولة، ووقوفاً مع الوطن والمواطن، ودعماً للقوات المسلحة السودانية.

سونا