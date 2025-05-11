سياسية
بالصور.. وفد من الصحفيين والإعلاميين في زيارة لقائد قوات درع السودان
في إطار تعزيز التواصل الإعلامي وتوثيق الحقائق على الأرض، قام وفد من الصحفيين والإعلاميين بزيارة إلى قائد قوات درع السودان اللواء أبوعاقلة كيكل ، جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الأوضاع الراهنة ونقل صورة حقيقية للرأي العام حول المستجدات من قلب الحدث.
وأستعرض قائد قوات درع السودان اللواء أبوعاقلة كيكل خلال اللقاء مجريات الأوضاع في الميدان، مؤكداً على أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة، وضرورة التصدي لحملات التضليل.
كما عبّر عن ترحيبه بالإعلاميين، مشيداً بجهودهم في تغطية الأحداث.
إعلام درع السودان