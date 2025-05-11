البرهان ومدير الشرطة: وضع خطة لتأمين المدن

إطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية والشرطية بالبلاد والجهود المبذولة التي تقوم بها قوات الشرطة للتصدي للجريمة، ومحاربة الظواهر السالبة.

جاء ذلك لدى لقائه الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة، الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى دور الشرطة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية انتقال وحداتها المختلفة ومباشرة مهامها من ولاية الخرطوم.