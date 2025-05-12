وزير التجارة والتموين ومدير عام قوات الجمارك يتفقدان جمارك الميناء الجنوبي

قام وزير التجارة والتموين الأستاذ عمر أحمد محمد علي بانفير، يرافقه الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، اليوم بزيارة تفقدية إلى دائرة جمارك الميناء الجنوبي بولاية البحر الأحمر. وذلك في إطار جهود تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع والبضائع.

وكان في استقبالهم كل من اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر، مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، والعميد شرطة د. مجاهد الشيخ الفادني، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة، والعميد شرطة بخيت حسن بخيت، مدير دائرة جمارك الميناء الجنوبي.

رحب الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم في كلمته بالسيد الوزير، مشيداً بأهمية دائرة جمارك الميناء الجنوبي التي تسهم بقدر كبير في إيرادات جمارك البحر الأحمر، مؤكداً استعداد قوات الجمارك للتنسيق الكامل مع كافة الجهات ذات الصلة، وأن الجمارك تعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للموردين والمخلصين، رغم التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر أن الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر قدمت جميع التسهيلات لانسياب حركة التجارة، بما في ذلك تمديد ساعات العمل لتشمل يوم السبت، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع بعض البضائع عبر التسليم المباشر وكشف الموقع وذلك وفق الضوابط.

كما أوضح العميد شرطة بخيت حسن بخيت مدير دائرة جمارك الميناء الجنوبي أن عمليات التخليص الجمركي تسير بسلاسة، وأنه يتم قبول التعهدات للتخليص الجمركي وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجمارك لتجاوز الظروف الاستثنائية الحالية.

وفي ختام الزيارة، عبر وزير التجارة والتموين الأستاذ عمر أحمد محمد علي بانفير عن شكره لقوات الجمارك على حسن الاستقبال، مثمناً دورها الكبير في تسهيل حركة التجارة، ومؤكداً أن وزارة التجارة والتموين وقوات الجمارك تعملان معاً لضمان انسياب السلع الأساسية، مضيفاً أنهم على ثقة تامة في قوات الجمارك ودعا للمزيد من التنسيق مع شركاء العمل لخدمة الوطن.

وعلى صعيد متصل، قام الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، بزيارة تفقدية لدائرة جمارك مطار بورتسودان، للوقوف على سير العمل وضمان انسياب حركة الركاب والبضائع عبر المطار. وكان في استقباله كل من اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر، والعميد شرطة د. مجاهد الشيخ الفادني، والعميد شرطة خالد عثمان الفكي، مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان.

سونا