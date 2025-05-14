تركي آل الشيخ أشاد به.. البنّا يطرح أغنية جديدة

طرح المطرب الشاب آدم البنّا، أغنيته الجديدة «هنعمل إيه»، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتقول كلمات «هنعمل إيه»:«هانعمل ايه ف حبايبنا هانعمِل ايه ؟..نحب الناس وبتسيبنا وكل ده ليه..عشان حبينا أخلصنا..أعز ما لينا بيدوسنا..ويجي الجرح مين ناسنا..دى توجع دي..ياقلبى غلطانين ..والزمن ده مش زمنا ع الناس مش صعبانين..ومش لاقيين أمانا نتهنىّ يادوب يومين ..والباقى يضيعوا مِنا..تملي بنيجي على روحنا وندي كتير ..محدش مره فرحنا مفيش تقدير ..لامتي ياقلبي هنضحي يارتنا نفوق ..حرام والله نتنازل عشان مخلوق..كفايه علينا اوجعنا ليالي نمنا بدموعنا..ياقلبي مين هينفعنا مسيرنا نروق».

وحقق آدم، نجاحا كبيرا مؤخرا، بعد إعادة تقديمه لأغنية «طل الهوى»، المعروفة أيضًا بـ«حلف القمر»للفنان چورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي خاصة «تيك توك».

كما أعاد آدم، تقديم عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: «جرحونا»، «طاير يا هوى»، «كان يا ما كان»، «وحشني نفسي»، «على رمش عيونها»، و«وصفولي الصبر».

وأشاد المستشارتركي آل الشيخ، بموهبة آدم فور سماع صوته وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،«من يعرفه؟ ياليت يتواصل معنا وشركة بنش مارك حالًا»، وفور هذا التفاعل، سافر آدم البنّا إلى السعودية، إذ شارك في فعاليات موسم الرياض.

المصري اليوم