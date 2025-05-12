القوات المسلحة تحرز تقدما في محور جنوب أمدرمان ومحور الخوي بغرب كردفان

أعلنت القوات المسلحة عن إحراز تقدم بتاريخ 11 أبريل 2025، في محور جنوب إمدرمان، ودحر مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، وتطهير عدة مناطق، وتكبيد المليشيا المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح بعضهم أجانب من عدة دول أفريقية، واستلام أسلحة ومركبات قتالية إماراتية.

كما قالت في صفحتها الرسمية على فيس بوك “القوات المسلحة والقوات المساندة تتقدم على محور الخوي وتكبد مليشيا أسرة دقلو الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتطهر المنازل والأعيان المدنية من رجس المليشيا – محلية الخوي – ١١ مايو ٢٠٢٥م”.

سونا