إدارة سجن النساء أمدرمان تواصل عمليات التأهيل والصيانة للبنيات التحتية بالسجن

واصلت إدارة سجن النساء بامدرمان عمليات الصيانة وإعادة التأهيل للبنيات التحتية لجميع المرافق الملحقة بالسجن تحت إشراف اللواء شرطة /تاج السر بابكر مدير سجون ولاية الخرطوم ومتابعة الرائد شرطة/كوثر أحمد حسين فضل المولي مدير سجن النساء.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قالت الرائد كوثر أن عمليات الصيانة والتأهيل تم تنفيذها بواسطة وحدات هندسية متخصصة في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وخبراء مختصين في أعمال البناء والتشيد والتأهيل لجميع العنابر الخاصة بالنزلاء وورش الحياكة والتطريز والتدبير المنزلي مضيفة بأنه تم الإنتهاء من عمل الرسومات واللوحات الإرشادية بالسجن بواسطة فنانين تشكيليين لهم إسهام في المجال الفني مضيفة أن هذه اللوحات تعكس العمل الإصلاحي لمؤسسة السجن وتبعث برسائل للنزيلات تساعدهن علي الإستفادة من فترة الحكم داخل السجن ، بجانب رسائل وطنية تغرس التربية الوطنية وعشق تراب الوطن للنزيلات مؤكدة إستمرار الجهود والمضي قدما من أجل الوصول لبيئة تتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بتطبيق وسائل الإصلاح والتأهيل المختلفة عبر التنسيق و التعاون المشترك مع جميع الشركاء والجهات ذات الصلة بالسجون والمؤسسات الإصلاحية والمهتمين بقضايا المرأة .

المكتب الصحفي للشرطة