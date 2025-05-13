شرطة الخرطوم: توفير معينات العمل للقوات حتى تضطلع بواجباتها على الوجه الأمثل

أكد الفريق شرطة حقوقي /أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم قدرة شرطة الولاية على فرض هيبة الدولة وحفظ الأمن الداخلي الذي يمثل هدفاً إستراتيجياً للدولة والشرطة بمختلف إداراتها ومحلياتها وقواتها وبخبرتها التراكمية على بسط الأمن والطمأنينة للمواطنين مؤكداً توفير معينات العمل للقوات حتى تضطلع بواجباتها على الوجه الأمثل.

وأشار الفريق أمير لدى تفقده اليوم رئاسة شرطة محلية الخرطوم بمقرها بضاحية أركويت بحضور أعضاء هيئة القيادة أشار إلى التنسيق المشترك بين الوحدات الشرطية بالولاية في مجال التأمين وكشف الجرائم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وفق الخارطة الجنائية ودوائر الإختصاص بالعاصمة مشيراً إلى أهمية الأقسام الشرطية في حفظ الأمن والإستقرار بالأحياء والمناطق السكنية بأعتبارها الوجهة الجنائية الأولى للمواطن مؤكداً على ضمان تلقي المواطنين للخدمة الجنائية دون عناء أومشقة وتسهيل كافة أنواع الخدمات الشرطية .

واستمع مدير شرطة الولاية إلى شرح مفصل من اللواء شرطة /المبارك الزين أحمد مدير شرطة محلية الخرطوم عن الإجراءات التشغيلية وسير العمل بالمحلية والموقف الجنائي والأمني ومستوى التنسيق بين الإدارات والوحدات المختلفة وتنفيذ الخطط الرامية لمحاربة الجريمة وحفظ الأمن والطمأنينة للمواطنين

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن زيارة مدير شرطة ولاية الخرطوم تأتي في إطار الزيارات التفقدية لشرطة المحليات والوقوف علي سير العمل الجنائي والإداري والإطمئنان علي أحوال القوة وبيئة العمل .

المكتب الصحفي للشرطة