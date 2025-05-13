المباحث الجنائية تستأنف تقديم خدماتها من داخل ولاية الخرطوم

وأضاف في تصريحات صحفية أن خدمات الفحص الجنائي (الفيش) وخدمات ترخيص السلاح الناري أصبحت الان متاحة لمواطني ولاية الخرطوم مؤكدا أن الخطوة تأتي إستكمالا لبرنامج رئاسة قوات الشرطة في الانتقال لولاية الخرطوم ومباشرة العمل بها وتوفير كافة الخدمات الشرطية للجمهور .

المكتب الصحفي للشرطة