سياسية
المباحث الجنائية تستأنف تقديم خدماتها من داخل ولاية الخرطوم
اعلن العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة إستئناف الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقديم خدماتها للمواطنين من داخل ولاية الخرطوم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن خدمات الفحص الجنائي (الفيش) وخدمات ترخيص السلاح الناري أصبحت الان متاحة لمواطني ولاية الخرطوم مؤكدا أن الخطوة تأتي إستكمالا لبرنامج رئاسة قوات الشرطة في الانتقال لولاية الخرطوم ومباشرة العمل بها وتوفير كافة الخدمات الشرطية للجمهور .
المكتب الصحفي للشرطة