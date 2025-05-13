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انعقاد ورشة تقييمية لامتحانات الشهادة السودانية بمصر
انعقدت يوم الاثنين بالقاهرة ورشة تقييمية لامتحانات الشهادة الثانوية 2023م بمصر بحضور نخبة من كبار المراقبين ورؤساء المراكز وبحضور الدكتور عاصم أحمد حسن الملحق الثقافي.
أشاد الحضور بالنجاح في عقد الامتحانات رغم الظروف والتحديات .
وتم عرض كل السلبيات والملاحظات ووضع التوصيات لتلافيها فى امتحانات الشهادة الثانوية 2024م المقرر قيامها في 29 يونيو 2025م .
وتم الاتفاق على الإسراع باستخراج أرقام الجلوس للطلاب الممتحنين والتواصل مع الحكومة المصرية لتحديد مراكز اﻻمتحانات.
وحضر الورشة كل من الدكتور عبد المحمود النور مدير مدارس الصداقة، والعميد محمد فتح الرحمن قنصل السودان بالقاهرة، والأستاذ عباس محمد أحمد حبيب الله رئيس مركز الإسكندرية، والأستاذ ماهر وهيب مدير مدارس الصداقة السابق ومقرر اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية بمصر لامتحانات 2023، والدكتور فتح الرحمن فضل المولى المدير العام لتعليم ولاية الخرطوم الأسبق .
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