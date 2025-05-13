انعقاد ورشة تقييمية لامتحانات الشهادة السودانية بمصر

وحضر الورشة كل من الدكتور عبد المحمود النور مدير مدارس الصداقة، والعميد محمد فتح الرحمن قنصل السودان بالقاهرة، والأستاذ عباس محمد أحمد حبيب الله رئيس مركز الإسكندرية، والأستاذ ماهر وهيب مدير مدارس الصداقة السابق ومقرر اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية بمصر لامتحانات 2023، والدكتور فتح الرحمن فضل المولى المدير العام لتعليم ولاية الخرطوم الأسبق .

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