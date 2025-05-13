وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تقف على امتحانات الشهادة المتوسطة بمدينة توتي بالخرطوم

ضمن الزيارات التفقدية للوقوف على أوضاع التعليم بالولاية وسير امتحانات الشهادة المتوسطة زار وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد مدرسة كمال حمزة الأساسية بتوتي بالخرطوم برفقة مدير الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بالوزارة الدكتور بابكر على يحي ومدير الشئون التعليمية بمحلية الخرطوم الاستاذ عبدالقادر عثمان نصر ومدير امن التعليم بولاية الخرطوم العقيد حسب الرسول.

خاطب الزيارة وزير التعليم الدكتور قريب الله محييا أهل توتي وصمودها في وجه الغارات والحروب المفتعلة في العام 46 عندما اجبرت توتي نهر النيل على احترام شواطيء توتي وأصبح صمودها مترددا في الاغنيات الوطنية في تاريخ السودان الحديث وصمودها مؤخرا في وجه التمرد الذي حاول العبث بالمنطقة والتعدي على مقدساتها.

واعرب قريب الله عن أهمية زيارتهم للمدرسة بأنها تحمل معاني رمزية الأولى لتهنئة الاهل بتوتي على سلامة العودة والثانية تقديرا لرجل البر والإحسان السيد كمال حمزة الذي أنشأ هذه المدرسة كما أنشأ العديد من المدن بالخليج العربي والتي أسهمت فى نهضته وعمرانه حيا قريب الله السيد كمال حمزة واسرته الكريمة داعيا لهم بالخير واليمن والبركات.

وفي ذات السياق أكد وزير التعليم قريب الله على المقصد الاخر من الزيارة والذي يتمثل في تفقد أحوال التلاميذ والتلميذات والمعلمين والمعلمات بالمدرسة محييا لهم ولجميع المعلمين المنتشرين علي أطراف الولاية بطولها وعرضها وأفراد الأمن والشرطة والمخابرات والقوات النظامية والمقاومة الشعبية الذين شكلوا حضورا داخل المدرسة مثمنا ادوارهم المبذولة لاستقرار التعليم بالمنطقة والمدرسة مشيرا الى دورهم الماضي والحالي في تأمين هذه الجزيرة توتي وتأمين الامتحانات باعتباران التعليم واحدا من القضايا الكبيرة وتصنف كقضية أمن قومي للبلد.