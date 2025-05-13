“ضحايا الحرب” .. النائب العام يلتقي أعضاء منظمة نساء من اجل السلام والعدالة

التقى مولانا الفاتح عيس طيفور النائب العام بمكتبه بمدينة بورتسودان، الاثنين، أعضاء منظمة نساء من اجل السلام والعدالة.

استعرض اللقاء دور المنظمة ونشاطها المعني بقضايا النساء خاصة الضحايا من النساء في ظل الحرب الدائرة بالبلاد إضافة للدور التوعوي الذي تقوم به المنظمة.