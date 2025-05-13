سياسية
“ضحايا الحرب” .. النائب العام يلتقي أعضاء منظمة نساء من اجل السلام والعدالة
التقى مولانا الفاتح عيس طيفور النائب العام بمكتبه بمدينة بورتسودان، الاثنين، أعضاء منظمة نساء من اجل السلام والعدالة.
استعرض اللقاء دور المنظمة ونشاطها المعني بقضايا النساء خاصة الضحايا من النساء في ظل الحرب الدائرة بالبلاد إضافة للدور التوعوي الذي تقوم به المنظمة.
من جانبه رحب النائب العام باعضاء المنظمة وثمن دورهم الفاعل في توعية النساء والاهتمام بقضاياهم مؤكدا أن النيابة ترحب بالدور الإيجابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وان النيابة تعمل وفق القوانين السارية لحماية المرأة والمجتمع بصفة عامة.
سونا